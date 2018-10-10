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На арсенале в Ичне наблюдаются взрывы разной интенсивности, - ГСЧС

На арсенале в Ичне наблюдаются взрывы разной интенсивности, - ГСЧС

По состоянию на 7:00 10 октября спасатели ликвидировали 5 пожаров за пределами арсенала, возникших вследствие попадания боеприпасов, в г. Ичня, в с. Августовка.

Как сообщает пресс-центр ГСЧС, в настоящее время на территории военного склада наблюдаются взрывы разной интенсивности. В резерве находятся 7 пожарных поездов на железнодорожных станциях Прилуки, Конотоп, Нежин, Киев-пассажирский, Дарница, Полтава и Кагамлицкая.

«После уменьшения интенсивности взрывов силы и средства ГСЧС начнут выполнение мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации. На месте происшествия работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. В настоящее время информации о погибших и пострадавшего населения в результате чрезвычайной ситуации на территории военного склада не поступало», – говорится в сообщении.

На данный момент эвакуированы свыше 12,5 тысяч человек из г. Ичня и 30 близлежащих населенных пунктов, что находятся в 16-ти километровой зоне.

В центральную районную больницу эвакуированы 163 больных в лечебные учреждения пгт Парафиевка. Для приема эвакуированных подготовлено 18 приемных пунктов в помещениях школ, домов культуры и других учреждений Ичнянского (10 пунктов), Прилуцкого (4 пункта), Бахмачского (2 пункта), Нежинского (1 пункт) районов и г. Прилуки (1 пункт).

В 11 эвакуационных пунктах размещено 2 тыс. 277 человек, из них 256 детей. В пунктах приема организовано питание эвакуированного населения, оказывается медицинская и психологическая помощь. Эвакуационные мероприятия продолжаются.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций в населенных пунктах вблизи склада органами власти отключены от газоснабжения город Ичня и 11 населенных пунктов Ичнянского района, приостановлено движение поездов через станцию Ичня, направлен автомобильный транспорт в объезд зоны чрезвычайной ситуации, закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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