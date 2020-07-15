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На Азові прикордонники з Нацполіцією розпочали спільні заходи «БЕЗПЕЧНЕ МОРЕ»

На Азові прикордонники з Нацполіцією розпочали спільні заходи «БЕЗПЕЧНЕ МОРЕ»

Правоохоронці узгодили і розпочали спільні дії як на узбережжі, так і в акваторії Азовського моря із залученням катерів прикордонників та водної поліції.

Профілактичні заходи, які проводять військовослужбовці відділів прикордонної служби «Ялта» та «Маріуполь» у взаємодії з територіальними підрозділами Національної поліції, націлені на запобігання правопорушень серед громадян. Для цього правоохоронці проводитимуть роз’яснювальну роботу.

Спільні наряди перевіряють берегову смугу. Зокрема правоохоронці контролюють, щоб плавзасоби, які виходять в море, не порушували вимог законодавства з прикордонних питань та не використовувалися для браконьєрства.

Источник: dpsu.gov.ua

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