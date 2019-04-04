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На батьківщині Путіна з’явився його «надгробок»

На батьківщині Путіна з’явився його «надгробок»

Імпровізований «надгробок» Путіна в Санкт-Петербурзі, Росія, 3 квітня 2019 року

Напроти Ісаакіївського собору в Санкт-Петербурзі 3 квітня з’явилася стилізована під надгробок табличка із зображенням президента Росії Володимира Путіна, повідомляє «Настоящее время». На ній зазначені дата народження глави держави і цифра «2019» після тире. Нижче написано «Зрадив народ Росії».

Табличку сфотографував петербурзький журналіст Давид Френкель, приблизно через півгодини рух «Агіт Росія» повідомив у Twitter, що табличку встановили його активісти.

На батьківщині Путіна з’явився його «надгробок»

«Що ми хотіли цим сказати: за ухвалені антинародні закони, постійну брехню і огидне правління Путін помер для громадян Росії», – йдеться в публікації «Агіт Росії».

За словами активістів, Петербург «прийняв естафету», як це раніше зробили Москва і Набережні Челни. Там у березні з'явилися схожі «надгробки».

12 березня суд у Набережних Челнах заарештував на 28 діб місцевого активіста Каріма Ямадаєва, який встановив інсталяцію у вигляді могили Володимира Путіна біля будівлі Слідчого комітету. На активіста склали протокол за статтею про повторне порушення порядку проведення акції. У січні Ямадаєва притягували до відповідальності за встановлення пам’ятника жертвам політичних репресій. Пам’ятник з надгробком Путіна з фото президента і написом «1952–2019» з'явився біля місцевої будівлі Слідчого комітету 10 березня.

Источник: radiosvoboda.org

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