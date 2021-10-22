На ближайшей к Харькову российской АЭС — авария

На Ростовской АЭС остановлен один из энергоблоков, эксперты говорят о возможном выбросе радиации.

О неполадках на энергоблоке первым сообщил в своем Telegram-канале “Росатом”, а после уже россСМИ.

Второй энергоблок Ростовской атомной оказался дефектным. Об этом сообщили после того, как специалисты зафиксировали парение. Проблему нашли — это сварной шов на трубопроводе.

Сразу же этот энергоблок был остановлен.

“Второй энергоблок по согласованной в установленном порядке заявке отключен от сети для проведения регламентных работ на тепломеханическом оборудовании. Нарушения пределов и условий безопасной эксплуатации не зафиксировано”, – сказали в компании.

Ситуацию на станции назвали штатной, никаких угроз она не представляет.

Справка: Ростовская АЭС расположена в 250 км от Ростова-на-Дону. Это долгострой, ведь станцию начали строить в конце 70-х годов прошлого столетия, в 90-х проект заморозили из-за отсутствия финансирования, и только в начале нового столетия возобновили строительство. Сдача в эксплуатацию состоялась в 2010 году. Станция стоит на берегу Цимлянского водохранилища.

Источник: objectiv.tv

Автор: Александра Прудникова

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