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На більш ніж 300 літаках «Боїнг-737» знайшли браковані деталі

На більш ніж 300 літаках «Боїнг-737» знайшли браковані деталі

U.S. -- An aerial photo shows Boeing 737 MAX airplanes parked on the tarmac at the Boeing Factory in Renton, Washington, U.S. March 21, 2019

Компанія «Боїнг» виявила дефекти деталей більш ніж у 300 літаків 737 NG і 737 MAX по всьому світу. Про це йдеться в звіті Федерального управління цивільної авіації США (FAA), повідомляє Reuters.

Зазначається, що компанія-підрядник поставляла неправильно зроблені направляючі планки передкрилків, що впливають на плавність зльоту і посадки. Браковані деталі схильні до появи тріщин і передчасного виходу з ладу. У FAA зазначили, що проблеми з передкрилками не мають призводити до падіння літака, проте можуть негативно позначитися на польоті.

Повідомлення Федерального управління цивільної авіації США, як зазначає Bloomberg, з’явилося на тлі спроб корпорації «Боїнг» переконати керівників найбільших авіакомпаній на форумі в Сеулі в тому, що їхні літаки є надійними.

В результаті аварії літака «Боїнг-737 MAX» в Ефіопії 10 березня загинули 157 людей. У жовтні 2018 року такий же літак розбився в Індонезії, забравши життя 189 людей.

Источник: radiosvoboda.org

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Темы: самолет, США

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