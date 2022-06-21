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На болотах поднялся неимоверный вой по поводу запрета на транзит товаров в Калининград

На болотах поднялся неимоверный вой по поводу запрета на транзит товаров в Калининград

Там недвусмысленно угрожают войной Литве.

Так, член Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что «попытка установления транспортной блокады Калининградской области со стороны Литвы является нарушением суверенитета России над этим регионом, что может стать основанием для очень жёстких и абсолютно законных действий".

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов заявил, что этим запретом "выбил стул" на котором сам сидел все эти годы в качестве страны-члена ЕС.

Климов также пригрозил, что если ЕС «незамедлительно не исправит наглую выходу Вильнюса, сам же дезавуирует для нас легитимность всех документов о членстве Литвы в ЕС и развяжет руки для решения созданной Литвой проблемы калининградского транзита ЛЮБЫМИ избранными нами способами".

Ну давайте, рассеянцы, развяжите войну с НАТО. Вы же хотите огрести по самое не балуй, мы же видим

Источник: https://t.me/blacklampa/6362

Новости портала «Весь Харьков»

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