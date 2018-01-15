На Британском острове сожгли добровольца из зоны АТО

Гражданина Латвии Мика Альпса, который воевал в составе 8-го батальона Украинской Добровольческой Армии сожгли в автомобиле

На британском острове Гернси (пролив Ла-Манш) в автомобиле сожгли гражданина Латвии Мика Альпса, который воевал в составе 8-го батальона Украинской Добровольческой Армии.

Об этом сообщили на странице батальона в Facebook.

— Есть потери... В центре Европы - на островах Британии Гернси произошло убийство бойца 8-го отдельного батальона Украинские Добровольческой Армии друга Мика Альпса, который был добровольцем в составе батальона в течение последних двух лет. Пытали, убили, привязали и сожгли в машине, которую Мик вез для военных нужд батальона, — сказано в сообщении.

В батальоне отметили, что Альпсу «угрожали за его участие в украинско-московской войне». Подчеркивается, что «сицилийская мафия - детский сад по сравнению с теми методами, которые использует Кремль для реализации своих имперских целей. Для них нет разницы где убивать - или на востоке Украины или в центре Европы. И они не остановятся».

Отметим, автомобиль полностью сгорел до того, как прибыли пожарные.

Напомним, за прошедшие сутки подразделения российских боевиков на Донбассе совершили шесть обстрелов позиций ВСУ. Один военнослужащий получил боевую травму.

Источник: qha.com.ua

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