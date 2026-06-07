На Буковині обвалився міст із туристами: травмувалися шестеро дітей з Харківщини

6 червня у Чернівецької області під час відпочинку травмувалися шестеро дітей із Харківщини. Неповнолітні постраждали внаслідок обвалу підвісного мосту.

Про це повідомили в ГУНП в Чернівецькій області.

Як встановили правоохоронці, група вихованців спортивної школи з Харківської області перебувала на відпочинку у селі Виженка.

Під час фотографування на дерев’яному підвісному містку через річку Виженка конструкція раптово обвалилася й діти впали.

До медичного закладу доставили шістьох дітей віком від 8 до 15 років. За наявною інформацією, загрози їхньому життю немає.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 137 Кримінального кодексу України – неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей.

Агентство Телевидения Новости