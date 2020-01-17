На Целиноградской Hyundai не пропустил Mini Cooper

Сегодня в 12:30 на пересечении улиц Целиноградской и Ляли Убийвовк столкнулись автомобили Hyundai и Mini Cooper.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, водитель Hyundai при пересечении перекрестка не выполнил требования знака 2.2 (проезд без остановки запрещен) и допустил стлкновение с Mini Cooper.

Пострадавших в результате ДТП нет. На водителя Hyundai составлен протокол по ст.124 КУоАП.

Агентство Телевидения Новости