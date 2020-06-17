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На Чернігівщині вилучено оптову партію спирту об’ємом 30 тон

На Чернігівщині вилучено оптову партію спирту об’ємом 30 тон

Співробітниками податкової міліції Чернігівщини під процесуальним керівництвом прокуратури області з незаконного обігу вилучено оптову партію спирту сумнівної якості та походження.

В рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України встановлено, що невідомі особи здійснювали придбання оптових партій контрафактного спирту, який транспортувався у спеціально обладнаному для його перевезення вантажному автомобілі. В подальшому з нього виготовляли фальсифіковану алкогольну продукцію та збували через торгівельні мережі Чернігівської області.

Під час проведення санкціонованого обшуку у вантажному відсіку даного авто вилучено більше 30 тон спирту, який мав бути використаний для виготовлення більш-ніж 70 тон небезпечного для здоров‘я алкогольного фальсифікату. Також вилучено автомобіль, яким здійснювалось його транспортування. Загальна вартість вилученого складає 7,3 млн гривень.

Досудове розслідування триває, вживаються заходи по встановленню причетних до такої діяльності осіб.

Источник: sfs.gov.ua

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Темы: дфс

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