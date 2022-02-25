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На Чернігівському напрямку та безпосередньо на підході до Чернігова українським військовим вдалося утримати оборону
На Чернігівському напрямку та безпосередньо на підході до Чернігова українським військовим вдалося утримати оборону та відбити прорив російських військ.
Ворожа техніка вимушена була відступити з Чернігова у напрямку Сєднєва та з Городні у Семенівку.
Захоплено ворожі трофеї у вигляді техніки та документів з особистими даними росіян.
Смерть ворогам!
Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine
Источник: facebook.com / Кабінет Міністрів України
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