На Чернігівському напрямку та безпосередньо на підході до Чернігова українським військовим вдалося утримати оборону та відбити прорив російських військ.

Ворожа техніка вимушена була відступити з Чернігова у напрямку Сєднєва та з Городні у Семенівку.

Захоплено ворожі трофеї у вигляді техніки та документів з особистими даними росіян.

Смерть ворогам!

Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine

Источник: facebook.com / Кабінет Міністрів України

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