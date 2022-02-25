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На Чернігівському напрямку та безпосередньо на підході до Чернігова українським військовим вдалося утримати оборону

На Чернігівському напрямку та безпосередньо на підході до Чернігова українським військовим вдалося утримати оборону

На Чернігівському напрямку та безпосередньо на підході до Чернігова українським військовим вдалося утримати оборону та відбити прорив російських військ.

Ворожа техніка вимушена була відступити з Чернігова у напрямку Сєднєва та з Городні у Семенівку.

Захоплено ворожі трофеї у вигляді техніки та документів з особистими даними росіян.

Смерть ворогам!

На Чернігівському напрямку та безпосередньо на підході до Чернігова українським військовим вдалося утримати оборону

На Чернігівському напрямку та безпосередньо на підході до Чернігова українським військовим вдалося утримати оборону

На Чернігівському напрямку та безпосередньо на підході до Чернігова українським військовим вдалося утримати оборону

На Чернігівському напрямку та безпосередньо на підході до Чернігова українським військовим вдалося утримати оборону

Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine

Источник: facebook.com / Кабінет Міністрів України

Новости портала «Весь Харьков»

На Чернігівському напрямку та безпосередньо на підході до Чернігова українським військовим вдалося утримати оборону

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