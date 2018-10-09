На Черниговщине горят склады ВСУ с ракетами

В Черниговской области на территории 6-го арсенала Командования сил поддержки Вооруженных Сил Украины (в/ч А-1479) в ночь на 9 октября произошли взрывы, начался мощный пожар.

"В 3:30 поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, произошел взрыв на технической территории. Оперативно уведомлены все соответствующие службы и органы местной власти", - сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ Украины.

Развернут штаб ликвидации чрезвычайного происшествия. По информации силовиков, жертв, раненых, травмированных и погибших среди военнослужащих, работников Вооруженных Сил Украины и местного населения нет, материальный ущерб - уточняются. Интенсивность взрывов по состоянию на 7 утра 9 октября составляла 2-3 в секунду.

По сообщению спасателей, территория 6 арсенала Министерства обороны вблизи пгт. Дружба, где произошли взрывы боеприпасов, составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га. С зоны возможного поражения эвакуировано около 10 тыс. человек.

«С 4:22 закрыто воздушное пространство в радиусе 20 км. Движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено», - сообщает ГосЧС.

К месту происшествия направлены 220 спасателей и 60 единиц техники, в том числе 21 пиротехнический расчет общей численностью 105 человек и 39 единиц техники, усиленные наряды Нацполиции из г. Киева и Киевской области количеством 150 человек и Нацгвардии - 100 человек с подготовленными бронегруппами для патрулирования места происшествия.

Кроме того, на Черниговщину отправились спецназовцы столичной полиции. Они будут помогать вывозить людей из опасной зоны и нести службу на полицейских постах. С собой правоохранители взяли специальные палатки и полевую кухню для обустройства временных пунктов.

Оперативная группа во главе с начальником Генерального штаба также выехала на место происшествия. Проводятся соответствующие ограничительные мероприятия по всей территории Черниговской области и вдоль государственной границы.

Президент Украины Петр Порошенко вызвал силовиков для доклада в связи с ситуацией, сложившейся вблизи Ични на Черниговщине.

Надзвичайна подія на Чернігівщині. На місці працює оперативний штаб. Вилітаю туди.

— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 9 октября 2018 г.

Правительству поручено оказать всю необходимую помощь людям, сообщил пресс-секретарь государства.

Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид заявила, что об угрозе предупреждали заранее.

По информации местных жителей по состоянию на 07:00 взрывы и пожар не стихли. В их домах осыпалась плитка и выпали окна.

Арсенал является одним из крупнейших среди всех баз, арсеналов и складов хранения ракет и боеприпасов в Вооруженных Силах Украины.

Согласно открытым данным, здесь на площади 682 гектара находится около 130-150 тысяч тонн боеприпасов почти всей номенклатуры от патронов к стрелковому оружию - до ракет.

Напомним, в мае текущего года такой арсенал рванул в Балаклее Харьковской области.

Ранее, в сентябре 2017 года, произошел масштабный пожар на складах боеприпасов в районе Калиновки Винницкой области.





Агентство Телевидения Новости