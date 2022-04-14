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На четвер погодили дев'ять гуманітарних коридорів

На четвер погодили девять гуманітарних коридорів

На четвер, 14 квітня, погоджено роботу дев'ятьох гуманітарних коридорів для евакуації людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомила віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у Телеграмі.

Так, на власному транспорті можна буде виїхати з Маріуполя, Бердянська, Токмака та Енергодара до Запоріжжя.

Крім того, евакуація буде за такими маршрутами:

Сєвєродонецьк – Бахмут (місце зборів – проспект Хіміків, 28);

Лисичанськ – Бахмут (місце зборів – РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324);

Попасна – Бахмут (місце зборів – вул. Первомайська, 42);

с. Гірське – Бахмут (місце зборів – вул. Гагаріна, 13);

Рубіжне – Бахмут.

Як повідомлялося, упродовж середи, 13 квітня, 1 567 людей евакуювалися власним транспортом із небезпечних районів на Запоріжжі, Донеччині та Луганщині.

Источник: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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