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На депутата Суркіса склали протокол про конфлікт інтересів — НАЗК

На депутата Суркіса склали протокол про конфлікт інтересів — НАЗК

Суркісу закидають участь у розгляді законопроєкту, що змінив правила трансляції матчів Української Прем'єр-ліги.

Завдяки цьому ФК "Динамо", президентом якого є брат депутата, триматиме під контролем права на телетрансляції, які клуб здійснює у співпраці з компаніями медіагрупи 1+1.

Співробітники НАЗК зустріли депутата біля Верховної Ради та запропонували ознайомитися із протоколом, але Суркіс відмовився. Надалі НАЗК надішле протокол до суду для розгляду по суті.

**У НАЗК забули, що Суркіс ще й співвласник 1+1.

Джерело: https://t.me/znua_live/100468

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