На Дергачёвском мусорном полигоне начнут экспериментальный сбор газа

9 октября на полигон привезли самую крупную деталь — сито для сортировки мусора, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета. Сито привезли из Польши, его длина — 17 метров, вес — 23 тонны. Монтировать его начнут через полтора месяца, когда уложат фундамент производственной части комплекса.

Одновременно обустраивают новый полигон. Он будет состоять из четырёх площадок для сбора мусора — так называемых карт, рассказал заместитель директора фирмы-генерального подрядчика Александр Панченко.

«На первой и второй картах полигона мы заканчиваем монтаж гидроизоляционной мембраны и линию сбора фильтратов. Вдоль первого участка уложен фильтратопровод и смонтированы колодцы. До конца года планируем полностью завершить строительство двух карт, обустроить контрольно-пропускной пункт и завершить укладку фундамента для здания отдела сортировки», — перечислил Панченко.

Новый полигон для сбора мусора займёт порядка 15 гектаров. Открывать его планируют частями: сначала первые две карты, площадью около 7 гектаров, а затем оставшиеся две. Когда площадки достроят и введут в эксплуатацию, действующий полигон в Дергачах закроют.

На старом полигоне сейчас монтируют установки для сбора газа и его переработки в электроэнергию.

«Сейчас здесь монтируются трубопроводы, в течение двух недель будут подключены газовые скважины, и мы начнём экспериментальный сбор газа. Впоследствии топливо будет использоваться в промышленных нуждах. Всего на старом полигоне мы планируем установить 17 скважин», — говорит Александр Панченко.

По проекту, на мусороперерабатывающем комплексе будет новый современный полигон, установка для сбора и переработки газа, а также здание с линией сортировки отходов.

«Это то, чего не имеют другие полигоны в Украине. Здесь будут созданы складские помещения для складирования вторичного сырья, также будет сформирована въездная группа — это контрольно-пропускной пункт, весовая, мойка колес и гаражи, то есть вся инфраструктура, необходимая для полноценной работы комплекса», — отметил заместитель директора.

Комплекс строят в рамках инвестиционного проекта Мирового банка. Тендер на строительство выиграла польская компания. Полностью завершить все работы планируется до конца 2019 года.

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