На Дергачівщині загинуло 3 цивільних

Російські окупанти продовжують обстрілювати мирне населення Харківської області, про це повідомив голова ХОВА Олег Сінєгубов

Сьогодні від обстрілів окупантів постраждали жителі Дергачів та кількох сіл, які поруч. Росіяни стріляють артилерією по вулицях, житлових будинках. Як наслідок – безневинно загинули 3 мирних жителів, 1 людина поранена.

Внаслідок російських обстрілів села Безруки Дергачівської громади, уточнив Суспільному повідомив голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко. За словами односельців, це були місцеві мешканці — жінка та двоє чоловіків.

Задоренко також повідомив,що громаду почали обстрілювати близько 06:00, обстріли тривають й досі.

Через денні обстріли 2 поранених цивільних і в Золочівському районі.

Агентство Телевидения Новости