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На ділянці Південного регіонального управління Держприкордонслужби завершилася спільна операція «Дунай-2019»

На ділянці Південного регіонального управління Держприкордонслужби завершилася спільна операція «Дунай-2019»

Основні зусилля під час проведення операції зосереджувались у територіальному морі, внутрішніх водах з метою посилення контролю за узбережжям Чорного моря, озер, рік та лиманів Одеської області.

Операція була проведена силами і засобами Ізмаїльського, Білгород-Дністровського, Одеського прикордонних загонів, Одеської окремої авіаційної ескадрильї, оперативного підрозділу Південного регіонального управління Держприкордонслужби у взаємодії із Регіональним управлінням Морської охорони Держприкордонслужби, органами виконавчої влади у контрольованих прикордонних районах Одеської області, Нацполіцією, територіальними підрозділами рибоохоронного патруля, підрозділами Чорноморського міжрегіонального управління Державної служби морського та річкового транспорту України, та Дунайським біосферним заповідником.

Також до операції долучились члени громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону й місцеві жителі прикордоння.

Основна мета спільних заходів – випереджувальне реагування на прогнозовану активізацію протиправної діяльності на морській та річковій ділянках кордону, що пов’язана з порушеннями режиму державного кордону та прикордонного режиму рибалками, у зв’язку з сезонним нерестовим ходом Чорноморського оселедця.

Водночас, серед основних завдань операції було недопущення порушення законодавства з прикордонних питань шляхом виходу маломірних плавзасобів із закритих об’єктів базування маломірних суден та з невстановлених місць базування, запобігання спробам браконьєрського вилову водних живих ресурсів забороненими способами і засобами.

За результатами операції затримано 21 особу за порушення правил використання об’єктів тваринного світу та понад 100 осіб за порушення правил прикордонного режиму. Відносно 3 громадян України виявлено ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 249 КК України.

Вилучено 8 кілометрів сіток та інших заборонених знарядь лову, майже 500 кг живих водних ресурсів, 4 маломірних плавзасоби.

Источник: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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