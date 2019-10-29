На Дніпропетровщині швидка "загубила" пацієнта під час руху – ВІДЕО

Інцидент потрапив на запис відеореєстратора автомобіля, який їхав ззаду

У Новомосковську на Дніпропетровщині з карети швидкої допомоги під час руху випав пацієнт. Інцидент потрапив на запис відеореєстратора автомобіля, який їхав позаду.

Судячи з запису, задні двері швидкої відчинилися і пацієнт випав на проїжджу частину. Після інциденту потерпілий, імовірно, залишився при свідомості, оскільки рухав ногами і руками. Спочатку до нього підходить водій автомобіля, який їхав за "швидкою", а потім – водій медичного авто і лікар.

Источник: 5.ua

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