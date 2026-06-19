На Дніпропетровщині загинув командир механізованого відділення з Харківської області

Стало відомо про загибель на фронті захисника з Харківщини. Олексій Папченко поліг у Дніпропетровській області восени 2025 року.

Про це повідомили у відділі військового обліку Мереф’янської міської ради.

Солдат Олексій Папченко проходив військову службу за призовом під час мобілізації. Військовий тимчасово виконував обов’язки командира бойової машини – командира механізованого відділення 3 механізованого взводу 3 механізованої роти 1 механізованого батальйону у військовій частині А4667.

13 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання в ході ведення бойових дій у районі населеного пункту Новопавлівка Синельниківського району Дніпропетровської області військовослужбовець дістав поранення, несумісні з життям.

Олексію Папченко був 41 рік.

Агентство Телевидения Новости