На Донбасі снайпер окупантів поранив ще одного бійця ООС

Сьогодні, 25 січня, російські окупанти вкотре обстріляли позиції українських військовослужбовців поблизу лінії зіткнення. Внаслідок снайперського вогню поранено українскього бійця.

Про це повідомляє пресцентр Операції об’єданих сил.

Так, ув районі населеного пункту Березове, яке знаходиться у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", зафіксовано роботу снайперської пари. Внаслідок прицільного вогню окупанти поранили одного військовослужбовця Об’єднаних сил.

Українському захиснику оперативно надали невідкладну медичну допомогу та доставили до медичного закладу.

Крім того, позиції ООС неодноразово обстрілювалися ворогом поблизу Павлополя, Катеринівки, Пісків.

"Оскільки такі дії збройних формувань Російської Федерації мають постійний характер, це свідчить про небажання мілітарної окупаційної влади та її кремлівських кураторів просуватися з мирним процесом на сході України, попри рішучу налаштованість української сторони на дипломатичне врегулювання конфлікту", - заначили у штабі.

Источник: prm.ua

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