На Донбасі загинув військовий з Харківщини

У боях з окупантами на Донеччині загинув уродженець села Черемушна Богодухівського району Харківської області Сергій Вольвач. Захисникові було 44 роки.

Про це повідомили у Валківській міській раді.

Після закінчення школи, Сергій Вольвач вивчився на електрозварювальника в одному з харківських профтехучилищ. У 1998 році був призваний на службу до лав Збройних сил України. Після демобілізації п’ять років пропрацював у правоохоронних органах. А потім вирішив здобути вищу освіту і став студентом Харківської національної академії фізичної культури та спорту, закінчивши яку, отримав диплом спеціаліста з олімпійських видів спорту, за спеціалізацією – футбол.

Надалі працював на м’ясокомбінаті у Харкові, згодом, повернувшись у рідну Черемушну, влаштувався на роботу в СТОВ «Лан».

Знову на службу в армію Сергій Вольвач був призваний 27 вересня 2023 року. Спочатку в Полтаві пройшов курс навчання на зв’язківця, після чого упродовж восьми місяців воював на одному з найгарячіших відтинків фронту – Покровському напрямку на Донбасі.

«Після цього разом з іншими бойовими побратимами Сергій Вольвач був направлений на навчання до Великобританії, звідки з новими знаннями й навичками, а також у званні головного сержанта знову повернувся боронити Україну від окупантів на Донбасі», – розповіли в міськраді.

Сергій Вольвач загинув 14 листопада 2024 року при виконанні бойового завдання під час мінометного обстрілу в районі населеного пункту Мирноград Покровського району Донецької області.

Агентство Телевидения Новости