На Донбасі збільшується кількість грубих порушень з боку РФ: дані СЦКК

Відповідно до звіту СММ ОБСЄ №110/2021 від 14 травня, Місія продовжує фіксувати факти систематичного перешкоджання роботі патрулів та БПЛА СММ на тимчасово окупованих територіях, а також звертає увагу на збільшення провокацій зі сторони окупантів неподалік КПВВ на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Про це йдеться у повідомленні на сторінці ООС в соціальній мережі Facebook.

Спостерігаючи загальну тенденцію обмеження роботи патрулів ОБСЄ з боку збройних формувань РФ, Місія фіксує випадки заборони допуску представників СММ з боку цивільних осіб на тимчасово непідконтрольній Урядові України території. Вчитель школи населеного пункту Золоте-5 заборонила патрулю відвідати навчальний заклад в робочий час, пославшись на «накази керівництва».

Слід підкреслити, що БПЛА Місії вже систематично зазнають перешкод внаслідок глушіння під час завчасно анонсованих запланованих польотів.

Пролітаючи над непідконтрольними Урядові України населеними пунктами Сміле, Лисе, Липове, Поріччя, Дякове та Степанівка БПЛА дальнього радіусу дії зазнавав перешкод сигналу обох модулів GPS внаслідок глушіння.

Також, внаслідок глушіння біля Широкої Балки, зазнав перешкод літальний апарат СММ малого радіусу дії.

Російсько-окупаційні війська продовжують мінувати шляхи та навколишні поля неподалік населених пунктів, наражаючи на небезпеку мирне населення тимчасово окупованих територій.

11 травня, поблизу житлового кварталу на північно-західній околиці Олександрівки, що неподалік Донецька, БПЛА СММ малого радіуса дії вперше зафіксував 174 протитанкові міни та підтвердив наявність раніше встановлених 100 протипіхотних і близько 86 протитанкових мін. Усі ці міни належать збройним формуванням РФ.

Також окупанти продовжують дообладнувати та розширювати наявні оборонні позиції в бік лінії розмежування. Сьогодні, 15 травня, неподалік Донецького аеропорту проводилися земляні інженерні роботи без застосування техніки, а поблизу населеного пункту Пікузи найманці РФ використовували інженерні боєприпаси для створення нових окопів.

15 травня офіцери Української сторони СЦКК провели верифікацію наслідків обстрілу російськими найманцями житлового сектору Гранітного на вулиці Ісмаїлова, 10, який був здійснений напередодні 14 травня. На щастя, ніхто з місцевих мешканців не постраждав.

Зазначені порушення з боку кремлівських поплічників, незадовго до чергового засідання Тристоронньої контактної групи, скеровані на зростання напруження вздовж усієї лінії розмежування і наражають на небезпеку місцеве населення. А перешкоджання роботі патрулів СММ ОБСЄ на території ОРДЛО свідчать про підготовку та здійснення провокацій, спрямованих на дискредитацію Збройних Сил України, що в подальшому унеможливлюють верифікацію сфабрикованих окупантами фейків.

Українська сторона СЦКК про всі зафіксовані порушення Мінських домовленостей збройними формуваннями РФ оперативно поінформувала СММ ОБСЄ.

Вкотре ствердно наголошуємо, що підрозділи Збройних Сил України знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань, щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.

Источник: sprotyv.info

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