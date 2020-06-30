На Донбассе боевики в третий раз захватили в плен украинского патриота Синченко

Украинский патриот Синченко третий раз оказался в плену боевиков на Донбассе. Об этом Радио Донбасс.Реалии сообщила мама парня Татьяна Гулевская.

«Григория схватили в понедельник, 29 июня. Такую информацию предоставил наш адвокат, который находится в Донецке. По его данным, моего сына сейчас удерживают на территории местного ИВС, но точной информации о его местонахождении нет», – рассказывает женщина.

Неделю назад подконтрольные России боевики также задержали 26-летнюю сестру Григория Синченко Ольгу, сообщила Гулевская. Девушку, по ее словам, допрашивали, ведь думали, что она что-то знает о брате. Однако на связь он выходит только с мамой.

«Мы переживали, что Григория могли даже убить. Но на самом деле он чудом сбежал. Несколько раз звонил мне, просил помочь с возвращением на мирную часть страны. Во вторник, 30 июня, ему должны были бы передать вещи, необходимые для возврата, однако накануне сына снова схватили. Мы боимся, что ему угрожает физическая расправа и очередные пытки».

Григорий Синченко фактически уже третий раз в плену российских гибридных сил. Впервые боевики взяли его в плен еще в 2016 году. Тогда парня обвинили в работе на пользу Украины, но освободили во время большого обмена в декабре 2017-го. Уже на мирной территории страны Григорий рассказал маме, что его подвешивали наручниками, избивали до потери сознания и пропускали сквозь тело многочисленные разряды тока. Во время одной из пыток даже надорвали легкое, а потом, как он рассказывал, сжалились и доставили в одну из больниц.

Второй раз парень попал в плен в октябре 2019-го. В мае, как заявили в самой оккупационной администрации Донецка, ему удалось убежать. Тогда мать Григория опасалась, что на самом деле сына могли убить, а выдавать это за бегство.

Агентство Телевидения Новости