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На Донбассе погиб украинский боец

На Донбассе погиб украинский боец

Около 8 утра 17 июля на востоке Украины погиб 40-летний военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"С грустью сообщаем, что сегодня, 17 июля, около 8:00, российская вооруженная агрессия унесла жизнь еще одного украинского Героя. Вследствие боевых действий погиб один наш военнослужащий, 1978 года рождения", - рассказали в оборонном ведомстве.

Там добавили, что во вторник боевики совершили 2 прицельных обстрела позиций ВСУ. Оккупанты применили гранатометы и стрелковое вооружение по украинским военным у Золотого и Гнутово.

Как сообщает в Facebook штаб операции Объединенных сил, военный погиб возле населенного пункта Золотое-4 на Луганщине.

"В течение этих суток, а именно с 7:30, противник открывал прицельный огонь на Мариупольском и Попаснянском направлениях. Горячее всего было в районе населенного пункта Золотое-4, где в результате ведения сосредоточенного огня противника один военнослужащий Объединенных сил погиб", - рассказали в штабе.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: боец, ООС

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