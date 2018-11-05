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На Донбассе погиб украинский военный, четверо ранены
4 ноября позиции украинской армии на Донбассе обстреливали 18 раз, сообщает пресс-центр штаба Объединённых сил.
Боевики вели огонь по позициям в районе Крымского, Новотошковского, Золотого, Авдеевки, Новотроицкого, Павлополя, Водяного, Гнутово, Лебединского.
По данным штаба, боевики использовали миномёты разного калибра, вооружение боевых машин пехоты, гранатомёты, крупнокалиберные пулёметы и стрелковое оружие.
Один военнослужащий Объединённых сил погиб. Ещё трое получили лёгкие ранения, один — ранение средней тяжести.
По данным разведки, трое боевиков погибли, четверо ранены.
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