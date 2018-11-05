На Донбассе погиб украинский военный, четверо ранены

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Сегодня 09:54

4 ноября позиции украинской армии на Донбассе обстреливали 18 раз, сообщает пресс-центр штаба Объединённых сил.

Боевики вели огонь по позициям в районе Крымского, Новотошковского, Золотого, Авдеевки, Новотроицкого, Павлополя, Водяного, Гнутово, Лебединского.

По данным штаба, боевики использовали миномёты разного калибра, вооружение боевых машин пехоты, гранатомёты, крупнокалиберные пулёметы и стрелковое оружие.

Один военнослужащий Объединённых сил погиб. Ещё трое получили лёгкие ранения, один — ранение средней тяжести.

По данным разведки, трое боевиков погибли, четверо ранены.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины