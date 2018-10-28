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На Донбассе погиб украинский военный

На Донбассе погиб украинский военный

За минувшие сутки, 27 октября, оккупанты 15 раз открывали огонь по позициям украинских бойцов.

Во время обстрелов 5 раз было применено вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Об этом сообщается в утренней сводке ООС в Фейсбук.

Так, за прошедшие сутки враг обстреливал  украинские позиции в районе населенных пунктов Крымское, Луганское, Светлодарск, Пески, Опытное, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.

Во время боевых действий погиб один боец из состава Объединенных сил.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Луганское противник обстреливал из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам у Светлодарска, Песков и Водяного вел огонь из минометов калибра 82 мм. По защитникам Водяного в течение дня оккупанты применили это оружие дважды.

В районах Луганского и Песков, кроме минометов, оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Подразделения украинских военных подавили огневые средства противника.

Наибольшую огневую активность противник проявил на Приазовье.

Как сообщается, Объединенные силы держат ситуацию под своим контролем и готовы к реагированию на резкие изменения в обстановке.

По данным разведки, два боевика российско-оккупационных войск были уничтожены, еще двое - ранены.

За текущие сутки враг открывал огонь один раз - вблизи Авдеевки. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь  нет.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: смерть

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