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На Донбассе погибла известная харьковчанка-волонтер
В зоне проведения ООС погибла харьковская волонтер Яна Червоная.
Об этом сообщили источники АТН, также об этом сообщается в соцсетях.
Официальная информация проверяется.
Боец батальона "Донбасс" Яна Червоная погибла в результате попадания вражеской противотанковой управляемой ракеты.
Яна Червоная была известным в Харькове волонтером. Она помогала батальону "Айдар".
Яна пошла на войну в 2016-м году.
У погибшей остались двое детей.
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