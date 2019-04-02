На Донбассе погибла известная харьковчанка-волонтер

В зоне проведения ООС погибла харьковская волонтер Яна Червоная.

Об этом сообщили источники АТН, также об этом сообщается в соцсетях.

Официальная информация проверяется.

Боец батальона "Донбасс" Яна Червоная погибла в результате попадания вражеской противотанковой управляемой ракеты.

Яна Червоная была известным в Харькове волонтером. Она помогала батальону "Айдар".

Яна пошла на войну в 2016-м году.

У погибшей остались двое детей.

Агентство Телевидения Новости