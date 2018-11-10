На Донбассе погибли двое украинских военных

За прошедшие сутки оккупанты 9 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Трижды противник применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Фейсбук.

Враг обстреливал украинские оборонительные укрепления в районах населенных пунктов Крымское, Вольное, Луганское, Авдеевка, Пески, Тарамчук, Березовое и Гнутово.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Из минометов калибра 120 мм, враг дважды обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Луганского. Именно недалеко от этого населенного пункта на Светлодарском направлении оккупанты проявили наибольшую огневую активность.

У Крымского под прикрытием огня из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов 82-го калибра украинские позиции обстреливал снайпер.

В результате боевых действий, получив смертельные ранения, погибли двое военнослужащих Объединенных сил.

По данным разведки, за прошедшие сутки двое российских оккупантов уничтожены, еще двое получили ранения.

Утром, 10 ноября, один вражеский обстрел зафиксировали вблизи населенного пункта Тарамчук. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь нет.

Агентство Телевидения Новости