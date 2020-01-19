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На Донбассе в результате обстрелов один военный погиб, десять - ранены

На Донбассе в результате обстрелов один военный погиб, десять - ранены

18 января вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает в Фейсбук пресс-штаб Операции Объединенных сил.

В результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий Объединенных сил погиб, еще 10 получили ранения.

«Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП и другого стрелкового оружия», - говорится в утренней сводке.

По данным штаба ООС, четыре вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно:

вблизи населенного пункта Пески - из стрелкового оружия;

рядом с Красногоровкой - со станкового противотанкового гранатомета - 16 выстрелов и вооружения БМП-1;

неподалеку Павлополя - противник с беспилотника сбросил 2 гранатометных выстрела ВОГ-17 калибра 30 мм;

в районе населенного пункта Васильевка вражеский обстрел велся из стрелкового оружия.

Кроме этого, из минометов калибра 120 мм - 27 мин, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия противник обстрелял защитников населенного пункта Орехово в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Как отмечается, по состоянию на 7:00 19 января с начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь нет.

 

Агентство Телевидения Новости

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