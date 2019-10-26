На Донбассе за сутки - 13 обстрелов, ранены трое военных

За прошедшие сутки на Донбассе боевики вооруженных формирований РФ и их наемники 13 раз обстреляли украинские позиции.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов: неподалеку Новомихайловки - из минометов калибра 82 мм; в районе Красногоровки - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов; дважды вблизи Водяного и один раз в районе Авдеевки - из стрелкового оружия и станковых и ручных противотанковых гранатометов; неподалеку Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 7 обстрелов: дважды вблизи Новозвановки - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Хутора Вольный - из стрелкового оружия; в районе Луганского - из СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Золотого-4 (за пределами участка разведения) - из стрелкового оружия и автоматических гранатометов; вблизи Луганского - из автоматических гранатометов; в районе Травневого - из стрелкового оружия и станковых противотанковых гранатометов.

Как сообщается, 25 октября ранения получили трое военнослужащих Объединенных сил. Один - в результате обстрела, двое - во время подрыва на установленной ранее врагом растяжке, которую тот оставил, отступая с определенных позиций.

С начала текущих суток боевики нарушили перемирие 2 раза. Оба обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Противник вел огонь из подствольных гранатометов у Хутора Вольный и из СПГ - неподалеку Новолуганского.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Агентство Телевидения Новости