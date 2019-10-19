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19.10.2019 21:24
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На Донбассе за сутки один украинский военный ранен

На Донбассе за сутки один украинский военный ранен

На Донбассе с полуночи в результате обстрелов оккупантов один украинский военный получил ранения.

Как сообщила спикер пресс-центра Объединенных сил на вечернем брифинге, с начала суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

«Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к любым коварным и провокационным действиям противника», - подчеркнула спикер.

 

Агентство Телевидения Новости

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