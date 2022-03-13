На Донеччині під обстріл потрапив евакуаційний потяг: загинула провідниця

На Донеччині в ніч з 12 на 13 березня під обстріл потрапив пасажирський потяг, який здійснював евакуаційний рейс. Внаслідок цього загинула провідниця, повідомляє hromadske.ua із посиланням на «Укрзалізницю».

У пасажирський потяг влучили уламки під час обстрілу, коли він проїжджав поблизу станції Брусин на Донеччині. Потяг здійснював евакуаційний рейс до міста Лиман, щоб забрати мешканців Луганської та Донецької областей.

Внаслідок ушкоджень загинула провідниця потяга, ще одна дістала поранення. Постраждалу доставили до лікарні у Слов’янську.

Наразі перевізник заявив, що докладає зусиль, щоб евакуювати поїзну бригаду та всіх пасажирів. Зокрема приблизно 100 дітей, які чекали на потяг на вокзалі Лиману.

Голова Донецької обласної адміністрації Павло Кириленко повідомив, що окупанти здійснили авіаналіт на евакуаційний потяг «Краматорськ-Львів».

«Укрзалізниця» від початку повномасштабної війни здійснює евакуацію людей з місць, де тривають бойові дії, у західні регіони та за кордон. За 18 днів перевізник евакуював уже понад 2 мільйони людей.

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