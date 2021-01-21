На Донеччині прикордонники виявили схованку з гранатами, набоями та сигнальною міною

Схованку з боєприпасами знайшли учора за 10 кілометрів від лінії розмежування прикордонники Краматорського загону, які виконують завдання в складі Об’єднаних сил.

Наряд від комендатури швидкого реагування Краматорського прикордонного загону, виконуючи завдання в населеному пункті Тоненьке Донецької області, в одній з покинутих будівель виявив схованку, в якій знаходилось 2 гранати РГД-5, сигнальна міна СМ-320, 42 бойових набої калібру 7,62 мм, 2 сигнальні набої та 1 набій до зенітної установки.

За даним фактом до Бахмутського відділу Національної поліції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

Виявлені боєприпаси вилучені співробітниками ДСНС. Тривають заходи з встановлення осіб, причетних до даного правопорушення.

Забезпечення безпеки громадян – першочергова задача всіх прикордонників. Для зони збройного конфлікту це є особливо актуальним. Адже тут люди живуть в постійній небезпеці натрапити на «смертельні сюрпризи», залишені російськими окупантами та фінансованими кремлем бойовиками. Прикордонники зі складу Об’єднаних сил постійно знаходять в раніше окупованих населених пунктах різноманітні схрони та закладки з військовими засобами ураження. Так, минулого року прикордонні підрозділи зі складу Об’єднаних сил виявили понад 20 тисяч боєприпасів, 46 одиниць зброї та більше 17 кілограмів вибухівки.

Источник: dpsu.gov.ua

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