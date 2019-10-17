На Донеччині СБУ вилучила контрафактні цигарки на більше ніж півтора мільйона гривень

Служба безпеки України блокувала незаконне переправлення та збут гуртових партій контрафактних тютюнових виробів з тимчасово окупованої території Донеччини.

Оперативники спецслужби встановили, що двоє мешканців Курахового та окупованого Донецька нелегально переправляли цигарки виробництва Донецької тютюнової фабрики через лінію розмежування. Потім через один із недержавних поштових сервісів контрафакт надсилали в різні регіони України, а також за кордон. Збували підробку під виглядом продукції відомих марок.

Правоохоронці виявили 20 ящиків контрафактного товару в Кураховому, ще 40 – на транзитному поштовому відділенні в Дніпрі. Загалом було вилучено майже 2 тисячі блоків цигарок. Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на фальсифіковані тютюнові вироби.

За аналогічною схемою діяв мешканець Гранітного. Контрафакт спочатку переправлявся човнами через річку Калміус, потім – автомобілем через так звану сіру зону поза контрольно-пропускними пунктами. Правоохоронці затримали авто зловмисника на шляху до Волновахи з напад 60-ма ящиками цигарок без акцизних марок.

За попередніми оцінками загальна вартість вилученого у ділків контрафакту становить понад півтора мільйона гривень.

За обома фактами відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї) та ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та притягнення до відповідальності осіб, причетних до переміщення контрафакту через лінію розмежування.

Заходи із викриття зловмисників проводилися спільно з Держприкордонслужбою під процесуальним керівництвом військової прокуратури Об’єднаних сил.

Пресцентр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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