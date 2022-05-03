На Донеччині СБУ затримала двох місцевих жителів, які зливали дані та агітували за росіян

Співробітники СБУ викрили та затримали двох мешканців Донецької області, які діяли на шкоду державній безпеці України.

Про це йдеться у повідомленні СБУ у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як зазначається, один із затриманих збирав та передавав інформацію в оборонній сфері силовикам рф, інший – виправдовував російську окупацію.

Оперативники Служби безпеки з’ясували, що 17-річний місцевий мешканець за допомогою месенджеру передавав представнику одного з силових відомств країни-агресора інформацію щодо місця розташування та маршрутів пересування підрозділів ЗС України на території Слов’янська та Лимана.

Поплічника окупантів затримано. Йому повідомлено про підозру за ч.2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За допомогу ворогові у веденні бойових дій проти Збройних Сил України законодавство передбачає позбавлення волі на строк від 15 років до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Також за виправдовування збройної агресії рф проти України судитимуть мешканця Покровська. З початку повномасштабних бойових дій зловмисник у соціальних мережах поширював пропагандистські матеріали із запереченням окупації та возвеличував керівництво країни-агресора, учасників російсько-фашистських військ та незаконних збройних формувань.

Наразі діяльність пропагандиста припинена. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.ч. 2,3 ст. 436-6 Кримінального кодексу України. Зловмисник перебуває під вартою.

Як повідомляв Укрінформ, правоохоронці виявили та затримали біля одного з блокпостів Одещини двох людей, що вели відеозапис зі свого автомобіля позицій ЗСУ та ймовірно передавали інформацію російським загарбникам.

Источник: ukrinform.ua

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