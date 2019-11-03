На фронті неспокійно: бойовики активізувались на Маріупольському напрямку. ВІДЕО

Від початку минулої доби до 12.30 російсько-окупаційні війська здійснили 3 обстріли на Донецькому напрямку. Вночі противник вогневої активності не проявляв.

Про це повідомили в Міноборони.

Проте після 9-ї ранкув районах Талаківки та Водяного зафіксованінетривалі ворожі обстріли з автоматичних гранатометів.

А близько 10-ї ранку окупанти з боку населеного пункту Біла Кам’янка випустили 3 міни 120-го калібру по позиціях наших військ, обладнаних неподалік Новогригорівки.

За наявною інформацією, втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Источник: sprotyv.info

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