Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:10
Просмотров: 51

На фронті неспокійно: бойовики активізувались на Маріупольському напрямку. ВІДЕО

На фронті неспокійно: бойовики активізувались на Маріупольському напрямку. ВІДЕО

Від початку минулої доби до 12.30 російсько-окупаційні війська здійснили 3 обстріли на Донецькому напрямку. Вночі противник вогневої активності не проявляв.

Про це повідомили в Міноборони.

Проте після 9-ї ранкув районах Талаківки та Водяного зафіксованінетривалі ворожі обстріли з автоматичних гранатометів.

А близько 10-ї ранку окупанти з боку населеного пункту Біла Кам’янка випустили 3 міни 120-го калібру по позиціях наших військ, обладнаних неподалік Новогригорівки.

За наявною інформацією, втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Американский эксперт: Как нам оборонять страны Балтии от русских
02.11.2019 11:35    725
Американцы отработали ответный ядерный ракетный удар возмездия по Москве
02.11.2019 09:30    198
Полная боевая готовность: войска РФ на Донбассе проводят мобилизацию
02.11.2019 07:25    476
Петрівське обстріляли бойовики: дату розведення переглянуть
02.11.2019 06:52    119
США заявили в ОБСЕ о связи между гумконвоями РФ и террористическими обстрелами
02.11.2019 06:09    159
"Виступали за введення військ РФ на Донбас": ЗМІ з'ясували, з ким зустрічався Зеленський у Золотому
01.11.2019 10:58    465
Пять членов банды «Вагнера» лишились своих голов в Мозамбике
01.11.2019 10:47    242
Оккупанты объявили о проведении на Донбассе совместных учений незаконных вооруженных формирований и сил РФ, - ГУР
01.11.2019 08:34    130
ОБСЕ зафиксировала нарушение режима прекращения огня в Петровском: опубликованы данные
01.11.2019 07:20    110
У Зеленского сообщили, что будет с Золотым и Петровским после отхода ВСУ
31.10.2019 09:45    329
Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 