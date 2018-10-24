На Гоптовке мужчина угрожал взорвать себя в такси: подробности от полиции

Как сообщалось, сегодня, 24 октября возле таможенного поста «Гоптовка» мужчина угрожал взорвать себя в автомобиле такси.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, на посту к полицейским обратился таксист. Мужчина сообщил, что в его машине находится неадекватный пассажир, который угрожает себя подорвать.

На место происшествия прибыли руководство ГУНП в Харьковской области, следственно-оперативная группа Дергачевского отдела полиции, эксперты-взрывотехники, кинологи, представители СБУ, спасатели и медики.

Как рассказал начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех, после переговоров правоохранителям удалось открыть машину и задержать мужчину.

Установлено, что злоумышленник 1985 года рождения, имеет два паспорта гражданина Украины.

Никаких взрывчатых веществ или устройств при нем не нашли.

В пакете, где, якобы, находилась взрывчатка, полицейские обнаружили литературу на религиозную тематику.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Агентство Телевидения Новости