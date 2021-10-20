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На границе с РФ харьковские авиаторы обнаружили нарушителей на машинах
Пилоты самолета Харьковской отдельной авиационной эскадрильи обнаружили два автомобиля, которые нарушали пограничный режим.
Нарушителей засекли на Сумщине, в рамках операции “Граница-2021”. Об этом рассказали в госпогранслужбе Украины.
Харьковские авиаторы сообщили об нарушителях коллег на суше. Так, пограничники обнаружили два “ВАЗа” и двух жителей приграничья, которые, как выяснилось, собирали грибы.
В пограничной службе отмечат, что само по себе занятие не является преступлением, однако вблизи границы это уже нарушение пограничного режима. В результате мужчин привлекли к админответственности.
Источник: objectiv.tv
Автор: Наталья Андрийченко
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