На границе с Россией задержали нарушителя

Накануне вечером харьковские пограничники пресекли очередную попытку незаконного пересечения границы нарушителем.

Об этом сообщили в пресс-службе Восточного регионального управления ГПСУ.

Получив информацию о том, что в направлении государственной границы движется неизвестный человек, пограничники выдвинулись на перехват нарушителя.

Прибыв на место, недалеко от границы пограничники задержали мужчину без документов.

Он пытался незаконно попасть из Украины в Россию.

По словам задержанного, он является гражданином Украины.

Личность нарушителя устанавливают.

За нарушение правил пограничного режима и попытку незаконного пересечения границы ему грозит административная ответственность.

Агентство Телевидения Новости