На Халтурина сбит пешеход: пострадавший в тяжелом состоянии

Накануне в 18:45 на улице Академиков Ахиезеров, 6 (Халтурина) автомобиль Hyundai (водителю 44 года) сбил мужчину, переходившего дорогу в неустановленном месте.

По информации отдела коммуникаций Харьковской области, пострадавший в тяжелом неконтактном состоянии был госпитализирован.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 УК Украины. Обстоятельства и личность пострадавшего устанавливаются.

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