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На Халтурина сбит пешеход: пострадавший в тяжелом состоянии
Накануне в 18:45 на улице Академиков Ахиезеров, 6 (Халтурина) автомобиль Hyundai (водителю 44 года) сбил мужчину, переходившего дорогу в неустановленном месте.
По информации отдела коммуникаций Харьковской области, пострадавший в тяжелом неконтактном состоянии был госпитализирован.
Открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 УК Украины. Обстоятельства и личность пострадавшего устанавливаются.
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