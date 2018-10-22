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На Харьклвщине курильщик сжег собственный дом (фото)

На Харьклвщине курильщик сжег собственный дом (фото)

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области, пожар случился 21 октября в 11:17 в частном деревянном доме в переулке 2-м Школьном, 7 в поселке Малиновка Чугуевского района.

Когда к месту вызова прибыли спасатели, деревянный дом горел на площади 40 кв.метров. В задымленном коридоре неподалеку от входной двери находился хозяин. Пожарные помогли ему покинуть опасную зону и мужчина не пострадал.

Через час пожарным удалось локализовать пожар, а еще через два - полностью его ликвидировать.

 

Возможная причина ЧП - неосторожное обращение с огнем при курении.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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