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На Харьклвщине курильщик сжег собственный дом (фото)
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области, пожар случился 21 октября в 11:17 в частном деревянном доме в переулке 2-м Школьном, 7 в поселке Малиновка Чугуевского района.
Когда к месту вызова прибыли спасатели, деревянный дом горел на площади 40 кв.метров. В задымленном коридоре неподалеку от входной двери находился хозяин. Пожарные помогли ему покинуть опасную зону и мужчина не пострадал.
Через час пожарным удалось локализовать пожар, а еще через два - полностью его ликвидировать.
Возможная причина ЧП - неосторожное обращение с огнем при курении.
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