На Харьклвщине курильщик сжег собственный дом (фото)

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области, пожар случился 21 октября в 11:17 в частном деревянном доме в переулке 2-м Школьном, 7 в поселке Малиновка Чугуевского района.

Когда к месту вызова прибыли спасатели, деревянный дом горел на площади 40 кв.метров. В задымленном коридоре неподалеку от входной двери находился хозяин. Пожарные помогли ему покинуть опасную зону и мужчина не пострадал.

Через час пожарным удалось локализовать пожар, а еще через два - полностью его ликвидировать.

Возможная причина ЧП - неосторожное обращение с огнем при курении.

Агентство Телевидения Новости