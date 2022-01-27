На Харьковщине бегал шакал
В Харьковской области охотники проводили диагностический отстрел диких мясоядных хищников.
Так, на территории охотничьих угодий в Купянском районе застрелили шакала. Об этом рассказали в Госпродпотребслужбе в Харьковской области.
По словам егерей и охотников, это животное нехарактерно для нашего региона. Хищник мог поселиться на Купянщине из-за изменения климата, потепления, малоснежной и теплой зимы.
Как рассказали охотоведы, шакал имеет достаточно пищи и мало естественных врагов. Шакали не вреднее волков или лис и не представляют угрозы для человека. Это небольшой зверь, несколько больше лисы и меньше волка – в среднем весит 7-15 килограммов. Шерсть имеет грязно-желтую окраску, с заметными рыжими и черными оттенками, хвост буро-рыжий с черным концом.
Обычно шакалы питаются мышами, мелкими птицами, ящерицами, змеями, лягушками, саранчой, улитками, жуками, плодами (арбузы, дыни, виноград). Иногда нападают на домашних животных вблизи усадеб и ослабленных более крупных хищников. Охотятся обычно ночью.
Из добытого животного специалисты Дворичанской райлаборатории ветеринарной медицины отобрали материал, чтобы проверить в лаборатории болело ли животное бешенством.
Источник: objectiv.tv
Автор: Наталья Андрийченко