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На Харьковщине бегал шакал

На Харьковщине бегал шакал

В Харьковской области охотники проводили диагностический отстрел диких мясоядных хищников.

Так, на территории охотничьих угодий в Купянском районе застрелили шакала. Об этом рассказали в Госпродпотребслужбе в Харьковской области.

По словам егерей и охотников, это животное нехарактерно для нашего региона. Хищник мог поселиться на Купянщине из-за изменения климата, потепления, малоснежной и теплой зимы.

Как рассказали охотоведы, шакал имеет достаточно пищи и мало естественных врагов. Шакали не вреднее волков или лис и не представляют угрозы для человека. Это небольшой зверь, несколько больше лисы и меньше волка – в среднем весит 7-15 килограммов. Шерсть имеет грязно-желтую окраску, с заметными рыжими и черными оттенками, хвост буро-рыжий с черным концом.

Обычно шакалы питаются мышами, мелкими птицами, ящерицами, змеями, лягушками, саранчой, улитками, жуками, плодами (арбузы, дыни, виноград). Иногда нападают на домашних животных вблизи усадеб и ослабленных более крупных хищников. Охотятся обычно ночью.

Из добытого животного специалисты Дворичанской райлаборатории ветеринарной медицины отобрали материал, чтобы проверить в лаборатории болело ли животное бешенством.

Источник: objectiv.tv

Автор: Наталья Андрийченко

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