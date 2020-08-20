На Харьковщине более 2,5 тысяч человек взяли на учет за домашнее насилие, составлено около 4 тысяч протоколов

На Харьковщине полицейские в течение года поставили на профилактический учет более 2500 человек за совершение домашнего насилия.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Всего в этом году в подразделения полиции поступило более 4 тысяч заявлений и сообщений от граждан о таких правонарушениях.

По результатам рассмотрения обращений пострадавших от домашних обидчиков полицейские составили 3819 протоколов об административном правонарушении, предусмотренном ст. 1732 (совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) Кодекса Украины об административных правонарушениях и вынесли 585 срочных запретительных предписаний в отношении злоумышленников.

За систематическое совершение домашнего насилия открыто 96 уголовных производств по признакам состава уголовного преступления, предусмотренного ст. 1261 (домашнее насилие) Уголовного кодекса Украины, из которых 51 было направлено с обвинительным актом в суд.

В настоящее время на профилактическом учете отделов и отделений полиции за совершение домашнего насилия находится 4034 человека.

Для правовой осведомленности граждан полиция представила алгоритм действия Закона Украины «О предотвращении и противодействии домашнему насилию», который был опубликован на сайте харьковской полиции.

Агентство Телевидения Новости