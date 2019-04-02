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02.04.2019 20:40
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На Харьковщине годовалый ребенок отравился водой с нитратами из колодца

На Харьковщине годовалый ребенок отравился водой с нитратами из колодца

В Харьковской области зарегистрирован случай отравления годовалого ребенка нитратами, содержащимися в воде из колодца.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Ребенок, которому 1 год и 2 месяца, проживает в пгт Прудянка Дергачевского района Харьковской области.

Малыша госпитализировали в отделение анестезиологии и интенсивной терапии Областной детской клинической больницы  №1.

Его состояние медики оценивают как тяжелое.

По данным Лабцентра, мать ребенка знала о превышении нормы содержания нитратов в воде собственного колодца ( ПДК превышен в 1,3 раза). Она  использовала  для питья  ребенка фасованную воду, а для приготовления пищи - воду с другого колодца, вода в котором, по показаниям других жителей,  была «хорошей».

Специалисты Лабцентра провели исследования воды из этого колодца и выяснили, что  содержание нитратов в воде составляло  414,3 мг / дм3, что в 8,3 раза превышает гигиенический норматив.

 

Агентство Телевидения Новости

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