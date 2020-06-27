На Харьковщине горел мусорный полигон

26 июня в 16:15 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на полигоне твердых бытовых отходов, что находится в селе Осиново Купянского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что на открытой территории происходит горение бытового мусора на площади около 60 кв. м. Благодаря быстрым и оперативным действиям спасателей, а также своевременному сообщению о пожаре, удалось предотвратить распространение пламени на значительную площадь.

Ликвидация локальных мест горения мусора в больших слоях бытовых отходов продолжалась до 18:15. Пожар удалось полностью ликвидировать. Причина его возникновения устанавливается.

Агентство Телевидения Новости