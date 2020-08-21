На Харьковщине искали пропавшую девочку-подростка, которая поехала к подруге на день рождения

В Харьковской области правоохранители разыскали 14-летнюю девушку, которая пропала накануне в Змиевском районе.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 21 августа в 2:00 в полицию позвонила жительница поселка Слободского. Женщина сообщила, что ее 14-летняя дочь поехала на день рождения к своей подруге в поселок Андреевку, что на Балаклейщине, и не вернулась.

Женщина была напугана, так как дочь раньше всегда возвращалась домой вовремя.

Около 4:00 полицейские установили местонахождение девочки в поселке Андреевка.

По данным полиции, никаких противоправных действий в отношении девушки совершено не было.

Сотрудники ювенальной превенции провели профилактическую беседу с девушкой и ее матерью.

В отношении женщины составлен административный протокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Агентство Телевидения Новости