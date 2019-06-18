На Харьковщине из-за алкоголя люди тонут в водоемах

За сутки на водоемах области один человек погиб и трое получили травмы.

Как сообщают в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, с 15 по 16 июня в Харьковской области произошли четыре чрезвыйных происшествия на водоемах.

Трагический случай произошел на Основянском озере, там медики зафиксировали смерть 30-летнего мужчины. А в Нововодолажском районе местный житель нырнул в ставок и получил травму позвоночника. После оказания первой помощи его госпитализировали в больницу.

Еще один инцидент произошел на реке Мжа. Там 31-летней женщине стало плохо в воде и она начала тонуть. Бригада скорой реанимировала пострадавшую и доставила в районную больницу. Кроме того, аналогичный случай произошел на Песчаном карьере. К моменту приезда врачей помощь пловчихе уже оказывали местные спасатели. После проведения необходимых мероприятий женщину госпитализировали в неотложку.

Согласно данным медиков, погибший и трое пострадавших находились в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: objectiv.tv

Автор: Анастасия Деева

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