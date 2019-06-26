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На Харьковщине из-за выжигания сухостоя произошло 28 пожаров за сутки

На Харьковщине из-за выжигания сухостоя произошло 28 пожаров за сутки

В течение суток спасатели 28 раз выезжали на тушение сухой травы, хвойной подстилки, листьев, камыша и мусора.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Все эти пожары возникли из-за занесения открытого источника огня или неосторожное обращение с огнем.

Как отмечают спасатели, чаще всего пожары в природных экосистемах возникают в результате человеческой халатности и невнимательности, а масштабные возгорания могут иметь негативные последствия как для окружающей среды, так и для людей: вызвать пожары жилых зданий, уничтожить линии электропередач, газо- и нефтепроводы, лесные насаждения.

В ГСЧС призывают население Харьковщины соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов и на открытых территориях.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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