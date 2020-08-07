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На Харьковщине из-за выжигания сухостоя за сутки выгорело около 16 гектаров земли

На Харьковщине из-за выжигания сухостоя за сутки выгорело около 16 гектаров земли

В Харьковской области за последние сутки спасатели ликвидировали более трех десятков пожаров в экосистемах.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, только за последние сутки, 6 августа, пожарные 34 раза привлекались для тушения сухостоя, стерни, хвойной подстилки, камыша и мусора.

Суммарная площадь таких пожаров составила около 16 га.

Кроме того, произошло еще 5 пожаров на полях, где горели пожнивные остатки на общей площади более 17 га.

По данным ГСЧС, все эти пожары возникли из-за занесения открытого источника огня, специального выжигания сухостоя людьми или неосторожного обращения с огнем.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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