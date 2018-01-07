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На Харьковщине изъяли из продажи некачественную рыбу

На Харьковщине изъяли из продажи некачественную рыбу

В Харьковской области с 2 по 5 января из розничной продажи изъяли 23 килограмма некачественной рыбы и рыбной продукции

Как сообщает пресс-служба ГУ Госпродпотребслужбы Харьковской области, по состоянию на 5 января было изъято 2230,84 кг рыбной продукции сомнительного качества и происхождения.

Работа по выявлению опасной продукции проводится с целью недопущения возникновения и распространения на территории Харьковской области случаев заболевания ботулизмом.

Напомним, 4 декабря в областную инфекционную больницу попал 38-летний мужчина. Накануне он ел вяленого леща, которого купил у неизвестного на рынке «Лоск». Доставили мужчину в больницу тяжелом состоянии, в связи с чем он находился на аппарате искусственной вентиляции легких. 7 декабря диагноз «ботулизм» подтвердился в лабораторных условиях.

Источник: objectiv.tv

Автор: Нина Новикова

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